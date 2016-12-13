Çek Cumhuriyetinden TBMM'ye avize

15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde hasar gören ve Çek Cumhuriyeti tarafından onarılan TBMM'nin Şeref Holündeki avizeler düzenlenen törenle teslim edildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dost ülke Çek Cumhuriyetinin heyetini TBMM'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.



Parlamento binalarının milletlerin ulusal tarihini ve ruhunu yansıtan özellikler taşıdığını ifade eden Kahraman, Meclis binasının Türkiye'nin çok partili siyaset ve işleyen demokrasiye geçiş öyküsünün sembolü olduğunu kaydetti.



TBMM binasının yapım sürecine, mimari özellikleri ve projesine ilişkin bilgi veren Kahraman, "TBMM binasının mimari özellikleri ve genel yapısı Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü simgeleyecek bir biçimde ağır başlı, sağlam, dayanıklı nitelikle tasarlanmıştır." dedi.



Meclisteki Bohemia kristali avizelerinin de 1957-1958 yıllarında bir Çek firmasınca imal edildiğini ve TBMM binasına takıldığını anlatan Kahraman, "Meclis binası ve millet iradesi 15 Temmuz gecesinde bir kez daha demokrasiye bağlılık yolunda rüştünü ispatlamıştır. Türk halkı gibi Çek halkı da çok uzun ve badirelerle dolu yüzyılı geride bırakmıştır." diye konuştu.



Kahraman, Çek Cumhuriyeti'nin hediyesi avizeler için teşekkür etti.



Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek de TBMM'de bulunmaktan büyük mutluluk ve şeref duyduğunu vurguladı.



Çek Cumhuriyeti'nde hürriyetin, özgür parlamentonun olduğu dönemlerin çok az olduğunu, bu nedenle dost ülkelerde demokratik parlamentolara büyük önem verdiklerini dile getiren Zaoralek, şöyle devam etti:



"Darbecilerin, ülkenin hür iradesinin temsil edildiği Meclis binasını seçmesi tesadüf değil. Darbeye karşı çıktığınız, demokrasiye sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Darbe başarılı olsaydı bu, Türkiye için Çek Cumhuriyeti ve Avrupa için kötü bir haber olacaktı. Hepimiz için bir tehdit, tehlike teşkil edecekti.



Dostunuz olarak bu avizeleri onarmak bizim için şeref. Türkiye'nin geçirdiği zor günleri bir an önce atlatmasını diliyorum. Zor günlerinizde Çek Cumhuriyeti yanınızda. Avizelerin ebediyen dostluğumuzun simgesi olarak yanmasını ve artık zarar görmemesini diliyorum."



İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini de ileten Zaoralek, Türkiye'nin Avrupa Birliği için vazgeçilmez olduğunu düşündüklerini söyledi.



Zaoralek, konuşmasının ardından TBMM Şeref Holünde zarar gören bölüme geçerek buraya çelenk bıraktı.



TBMM Başkanı Kahraman, tören sonrasında Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek'i makamında kabul etti.

Kaynak: AA