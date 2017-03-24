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24 Mart 2017 20:53 | Son Güncelleme: 24 Mart 2017 20:55

Çeçenistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Çeçenistan'da 6 askerin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

Çeçenistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'da 6 askerin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

Rus resmi haber ajansı TASS'ın ilgili güvenlik biriminin basın servisine dayandırdığı haberde, saldırının DEAŞ tarafından üstlenildiği belirtildi.

Gece saatlerinde Çeçenistan'ın Naurskaya bölgesinde askeri birliğe sızmaya çalışan militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker ölmüştü.

Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçirilmişti.

Etiketler: DEAŞ


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