Çeçenistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Çeçenistan'da 6 askerin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'da 6 askerin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.
Rus resmi haber ajansı TASS'ın ilgili güvenlik biriminin basın servisine dayandırdığı haberde, saldırının DEAŞ tarafından üstlenildiği belirtildi.
Gece saatlerinde Çeçenistan'ın Naurskaya bölgesinde askeri birliğe sızmaya çalışan militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker ölmüştü.
Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçirilmişti.