Çeçenistan'da 6 Rus askeri öldürüldü

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'da güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmada 6 askerin öldüğü bildirildi.

TASS ajansında yer alan habere göre, Naurskaya bölgesinde bir grup militan, gece saatlerinde etkili olan sisten faydalanarak askeri birliğin olduğu alana sızmak istedi.



Grubun fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 6 askerin öldüğü, üç askerin yaralandığı belirtildi.



Çatışmada birliğe sızmak isteyen 6 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.