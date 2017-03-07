Çaykur Rizespor'un puan kaybına tahammülü yok

Spor Toto Süper Lig'de 16. sırada bulunan ve son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla küme düşme korkusunu yakından hisseden Çaykur Rizespor'da takım kaptanlarından Orhan Ovacıklı, çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Orhan Ovacıklı, takımının Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 7 haftalık sakatlık sürecinin ardından Beşiktaş maçıyla formasına kavuştuğunu ancak aldıkları yenilgi nedeniyle bunun mutluluğunu yaşayamadığını belirtti.



Beşiktaş karşısında kötü oynamamalarına rağmen kaybettiklerini kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, "Bunu telafi edecek zamanımız var ama bundan sonra kaybetme şansımız yok. Her şey bizim elimizde. İç sahadaki Antalyaspor ve deplasmandaki Gençlerbirliği maçları çok önemli. Belki de ligde kaderimizi belirleyecek. Geçmişe sünger çekerek, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından alabileceğimiz en yüksek puanı almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Orhan Ovacıklı, "Çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip ve form grafiği çok yüksek. Son maçlarında Galatasaray'a 3-2 kaybetmelerine rağmen oynadıkları futbol kazanmaya çok yakındı. Son dakikada şanssız bir golle kaybettiler. Bizim ise sahamızda oynayacağımız bu maçta artık kaybetmeye tahammülümüz yok. Saha avantajını kullanarak bu maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan sabırlı bir şekilde takımlarını desteklemelerini bekliyoruz." diye konuştu.