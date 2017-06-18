Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman ile devam edecek

Spor Toto Süper Lig'den düşen ve gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'un yoluna teknik direktör Hikmet Karaman ile devam edeceği bildirildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'den düşmenin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, "TFF 1. Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'umuz mevcut teknik kadrosunu koruyarak bütün gücü ile Süper Lig'e tekrar geri dönmenin çalışmalarına başlamış bulunuyor. 3 Temmuz'da Rize'de toplanacak yeşil-mavili ekibimiz yeni sezona başlangıç yapacak." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, önümüzdeki günlerde kulüp başkanı Metin Kalkavan, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın katılımıyla kamuoyuna daha detaylı bilgilerin verileceği bir basın toplantısı düzenlenmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.