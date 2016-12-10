Çaykur Rizespor evinde kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 1



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken



Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt, Yakoubi, Dhurgham İsmail (Dk. 55 Özgür Çek), Saadane (Dk. 55 Recep Niyaz), Petrucci, Janster, Tuszynski, Oğulcan Çağlayan (Dk. 83 Ahmet İlhan Özek), Kweuke



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Abdullah Durak, Andre Castro (Dk. 90+5 Bozhikov), Eduok, Tunay Torun (Dk. 81 Ferhat Kiraz), Koita (Dk. 70 Turgut Doğan Şahin)



Gol: Dk. 43 Eduok (Kasımpaşa)



Kırmızı kart: Dk. 83 Eduok (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 63 Ümit Kurt, Dk. 66 Yakoubi (Çaykur Rizespor), Dk. 75 Titi, Dk. 89 Andre Castro (Kasımpaşa)



8. dakikada Janster'in soldan ceza sahasına yerden ortasında altıpas içerisinde bulunan Oğulcan'ın topa gelişine plase vuruşunda, kaleci Ramazan Köse ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.



9. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Janster'in soldan ceza sahasına ortasında Kweuke topa kafayı vurdu. Kaleci Ramazan Köse, uzanarak topu tokatladı ve gole izin vermedi.



26. dakikada Kweuke'nin ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden yerden sert vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.



41. dakikada Abdullah Durak'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Tunay Torun'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



43. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Çaykur Rizespor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Eduok'un Saadene'den sıyrıldıktan sonra sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



49. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Eduok'un Orhan Ovacıklı'dan sıyrıldıktan sonra sert şutunda, kaleci Diallo yatarak topu çeldi.



61. dakikada Özgür Çek'in soldan ceza sahasına ortasında kaleye yönelen topu kaleci Ramazan Köse, kornere yumrukladı.



63. dakikada Kasımpaşa defansının kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Petrucci'nin gelişine vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı yumruğuyla uzaklaştırdı.



84. dakikada kazanılan faul atışında Janster'in sağdan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Yakoubi topa kafayı vurdu. Kaleci Ramazan Köse, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



88. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Turgut Doğan Şahin, kaleci Diallo'yu çalımladıktan sonra şutunu çekti. Kademeye giren Orhan Ovacıklı'dan dönen topu bir kez daha önünde bulan Turgut Doğan Şahin'in aşırtma vuruşunda, zamanında kalesine dönen Diallo meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Bu arada, müsabakanın ikinci yarısında yaptıkları tezahüratla teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya davet eden Çaykur Rizespor taraftarını, Kweuke susturmaya çalıştı.

Kaynak: AA