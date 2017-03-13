Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yanı sıra gün içerisinde İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile telefonla görüşerek, yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.