Çavuşoğlu ABD'de temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tüm dünyada EAGÜ'yü desteklediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) için Türkiye'nin ev sahipliğinde kurulan teknoloji bankasının, en az gelişmiş ülkelerin teknoloji açığını kapatarak dönüşümlerini hızlandıracağını söyledi.



Çavuşoğlu, EAGÜ için Türkiye'de kurulan Teknoloji Bankası konusunda Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tüm dünyada EAGÜ'yü desteklediğini söyledi.



Türkiye'nin EAGÜ'nün sorunlarını her platformda gündeme getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bilim, araştırma, inovasyon ve teknoloji, En Az Gelişmiş Ülkelerin kalkınması için büyük öneme sahip. Teknoloji bankası EAGÜ'ye mahsus faaliyet yürütecek." dedi.



"Bu teknoloji bankası, teknoloji açığını kapatarak EAGÜ'nün dönüşümünü hızlandıracaktır." diye konuşan Çavuşoğlu, bu bankanın İstanbul Eylem Planı ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin hayata geçirilmesinde de önemli katkılar sağlayacağını söyledi.



Türkiye'nin bu sürece siyasi ve finansal destek vereceğini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu kuruma 5 yıl boyunca yıllık 2 milyon dolar katkı ve personel sağlayacağını belirtti.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin teknoloji bankası için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini ancak sorumluluğun tüm BM üyesi ülkelerde olduğunu vurguladı.



"KİMSE GERİDE BIRAKILMASIN"



Toplantıda konuşan BM Genel Sekreter Yardımcısı ve EAGÜ Yüksek Temsilcisi Fekitamoeloa Utoikamanu da teknoloji bankasının "kimsenin geride bırakılmaması" için önemli bir adım olduğunu belirterek, "EAGÜ'nün bir daha geride bırakılmasına izin veremeyiz." dedi.



Utoikamanu, bilim ve teknoloji transferiyle EAGÜ'deki çocukların iyi bir geleceğe ulaşmalarına vesile olmayı umduklarını söyledi.



Bangladeş Dışişleri Bakanı Ebul Hasan Mahmud Ali de, EAGÜ grup başkanı olarak yaptığı konuşmasında, teknoloji bankasının 2030 kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, Türkiye'ye "ev sahipliği ve cömert katkıları" için teşekkür etti.



ÇAVUŞOĞLU, MIKTA VE İİT TOPLANTILARINA KATILDI



Öte yandan Çavuşoğlu, BM toplantıları kapsamında New York'taki temaslarını sürdürüyor.



Çavuşoğlu, New York'ta Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MIKTA toplantısı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Koalisyon Toplantısı ile İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık eş güdüm toplantılarına da katıldı.