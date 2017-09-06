Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Abrahmanov ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abrahmanov ile telefon görüşmesi yaptı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Abrahmanov görüşmede, Kazakistan'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldı.



Birinci İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi, 7-11 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak.