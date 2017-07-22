Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Aziz, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Sertaç Aziz, Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Pakistanlı, Ürdünlü ve Özbek mevkidaşları ile Mescid-i Aksa konusunu ele aldı.