Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Artık bu işin peşini bırakmacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına ilişkin, "Bu sefer, artık bu işin peşini bırakmayacağız. Diğer taraftan Suriye'de kalıcı bir barış için, siyasi çözüm için, ateşkesin kalıcı olması için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasına ilişkin, "Bu sefer, artık bu işin peşini bırakmayacağız. Diğer taraftan Suriye'de kalıcı bir barış için, siyasi çözüm için, ateşkesin kalıcı olması için çaba sarf ediyoruz." dedi.



Antalya'nın Alanya ilçesinde temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Cuma Pazarı'nda esnafı ziyaret etti. Esnafın istek ve sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, yerleşik yabancılarla da sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.



Ardından, Kestel Mahallesi'nde Alaaddin Keykubat Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden fakülteleri inceleyen Çavuşoğlu, İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu.



Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni kampüs kurmak için çalıştıklarını, bazı fakültelerin ve caminin inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. Alanya'ya üniversite kurulmadan tıp fakültesi kazandırdıklarını ve bunun da bir ilk olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesini de tamamlayacaklarını açıkladı.

"DIŞ POLİTİKAMIZ DİNAMİK OLMALI"



Suriye'de barış için çok çaba sarf ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin dış politikası, daha güçlü, dinamik ve çok yönlü olmalı. Edilgen değil etkin bir politika izlemeliyiz, barış, istikrar için çalışmalıyız. İnsani yardımlarımızı daha etkin şekilde ulaştırmalıyız." dedi.



Yaptığı tüm zulümlere göz yumulduğu için Suriye'de Esed rejiminin 2 gün önce tekrar kimyasal silah kullandığını dile getiren Çavuşoğlu, "Daha önce kullanıldığında maalesef hesap sorulmadığı için son zamanlarda da meşrulaştırmaya çalıştığı için yine kimyasal silah kullandı. Ama bu sefer artık bu işin peşini bırakmayacağız. Diğer taraftan Suriye'de kalıcı bir barış için, siyasi çözüm için, ateşkesin kalıcı olması için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.



Suriye'deki zulmü bitirmek için daha önce Rusya ile Ankara'da görüştüklerinin altını çizen Çavuşoğlu, bunun sonunda netice elde ettiklerini anlattı. Türkiye'nin girişimci dış politika izlemesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "İnisiyatifler alalım, güven artırıcı adımlar atalım ki etrafımızdaki sorunların çözümüne katkı sağlayalım. Var olan krizlerin tırmanmasını da engelleyelim. Ama girişimci dış politika izlerken vicdani ve insani dış politikayı ihmal etmeyeceğiz." dedi.



Türkiye'nin her yerinde Türkiye'den medet uman mazlumlar olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türk bayrağının dünyanın her yerinde dalgalanması için çalıştıklarını, uluslararası alanda söz sahibi olduklarını kaydetti.