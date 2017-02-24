Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rakkalı insanlara şehri güvenli şekilde teslim edebiliriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili, "Doğru strateji ve doğru gruplarla DEAŞ'ı temizleyebiliriz ve gerçek sahibi Rakkalı insanlara şehri güvenli şekilde teslim edebiliriz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Türk askerlerinin yerel güçlerle beraber El Bab'ı tamamen kuşattığını hatırlattı.



Doğu ve batı tarafında kuşatma olduğunu ancak güneydeki açık kısmın da kuşatıldığını belirten Çavuşoğlu, şehrin içindeki tüm mahallelerin ve bölgelerin kontrol altında olduğunu kaydetti.



Ilımlı güçlerin de temizlik yapıldıktan sonra şehrin güvenliğini sağlaması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, El Bab temizlendikten sonra birçok kişinin evine ve şehrine döneceğini vurguladı.

"MÜNBİÇ, MÜNBİÇLİLERİNDİR"



Çavuşoğlu, bir gazetecinin Fırat Kalkanı Harekatı'nın bundan sonraki adımını sorması üzerine, Münbiç bölgesinde YPG'li teröristler olduğunu, buranın da temizlenmesi gerektiğini söyledi.



ABD ile bölgeye ortak heyet gönderdiklerini anlatan Çavuşoğlu, o ziyaretlerde heyetlerin yaptığı tespitte "Münbiç Münbiçlilerindir, Münbiçli olmayan burayı herkes terk etsin." yönünde bir mesaj çıktığını vurguladı.



Yeni yönetimden de beklentilerinin Münbiç'ten YPG'lilerin temizlenmesi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Ondan sonraki hedef Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun planlanması çalışmalarını da yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde en üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımız düzeyinde, gerek Trump ile gerek CIA Direktörü geldiği zaman bu konular değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.



Her düzeyde Rakka operasyonunun nasıl ve kimlerle yapılabileceğini değerlendirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Koalisyonun içindeki ülkelerle Fransa, İngiltere ve Almanya ile bu konuları değerlendirme fırsatımız oldu. Doğru strateji ve doğru gruplarla, kişilerle arazideki güçlerle kolay bir şekilde DEAŞ'ı temizleyebiliriz ve gerçek sahibi Rakkalı insanlara şehri güvenli şekilde teslim edebiliriz. Bunu detaylı şekilde görüşüyoruz, planlıyoruz." dedi.