Çavuşoğlu: Türkiye, Birleşik Krallık ve halkının acısını paylaşmaktadır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Benzer saldırılara birçok kez maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık ve Birleşik Krallık halkının acısını paylaşmaktadır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, "Benzer saldırılara birçok kez maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık ve Birleşik Krallık halkının acısını paylaşmaktadır." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Londra’da Parlamento’nun bulunduğu Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Benzer saldırılara birçok kez maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık ve Birleşik Krallık halkının acısını paylaşmaktadır." mesajını paylaştı.