Çavuşoğlu'ndan krtitik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.



Görüşmede, Çarşamba günü Washington'da düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıkları ve Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret ele alındı.



Görüşmede, iki bakan, bir sonraki temaslarında Suriye'deki son gelişmeler hususunda fikir alışverişinde bulunmayı da kararlaştırdı.



Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın 30 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini söylemişti.



