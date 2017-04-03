Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs için telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile ayrı ayrı telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde Kıbrıs konusundaki son durum ele alındı.



KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin ev sahipliğinde dün akşam ara bölgede düzenlenen yemekte bir araya gelerek müzakere sürecini değerlendirmişti.