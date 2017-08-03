Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Johnson ile 'Kıbrıs ve Irak'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Johnson'un talebi üzerine yapılan görüşmede iki mevkidaş Kıbrıs ve Irak konularını ele aldı.



Çavuşoğlu ve Johnson ayrıca, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.