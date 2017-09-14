Çavuşoğlu'ndan sert mesaj! Güç kullanmaktan çekinmeyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'deki referandum kararına ilişkin, "Herkes bizden adım atmamızı bekliyor, buna Amerikalılar da dahil. Biz yeri geldi mi hiçbir gücü kullanmaktan çekinmeyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesinin, ardından basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ile samimi bir diyalog içinde olduklarını belirterek, "Şimdi inşallah Almanya'daki seçimler biter, aklıselim hakim olur. Almanya ile de aynı anlayışı tekrar geri getiririz." dedi.



"HERKES BİZDEN ADIM ATMAMIZI BEKLİYOR"



Çavuşoğlu, IKBY'deki referandum kararına ilişkin şunları kaydetti:



"Herkes bizden adım atmamızı bekliyor, buna Amerikalılar da dahil. Biz yeri geldi mi hiçbir gücü kullanmaktan çekinmeyiz."