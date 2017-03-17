Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya Osmanlı göndermesi!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "16 Nisan'da benim vatandaşlarım, 16 Nisan öncesi de Avrupa'daki vatandaşlarım bu küstahlara en güzel cevabı verecek. Osmanlı tokadını gönderecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "16 Nisan'da benim vatandaşlarım, 16 Nisan öncesi de Avrupa'daki vatandaşlarım bu küstahlara en güzel cevabı verecek. Osmanlı tokadını gönderecek." dedi.



Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya ilçesinde Dim çayına yaptırılan ve "Akköprü" adı verilen köprünün açılışı töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdiğini söyledi.



Açılışını yaptıkları köprünün üzerinden güvenle geçileceğini, altındaki Dim Barajı'ndan da elektrik üretileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, bölgeye bu gibi çok sayıda büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini belirtti.



Domates fiyatlarının artarak 2-3 liraya çıktığını ifade eden Çavuşoğlu, hükümet olarak her zaman çiftçinin ve turizmcinin yanında olduklarını anlattı.



İstikrarın devam etmesi ve daha güçlü Türkiye için çalıştıklarının altını çizen Çavuşoğlu, geçmişte cumhurbaşkanı ve başbakanlar arasında krizler olmasaydı ülkenin çok daha farklı bir konumda olacağını vurguladı.



Türkiye'de karmaşık ve ikili sistem olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, geçmişte cumhurbaşkanı ile başbakanın en ufak krizde Türkiye'yi felakete götürdüğünü, bir gecede bankaların battığını ifade etti.



Yeni sistemin Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Geleceğinin sigortasıdır. Türkiye'de istikrar yeni sistemle gelecek. Kişilere bağlı olmayacak, yeni sistemin kişilerle ilgisi yok." diye konuştu.

"BOŞ LAFLARLA SÜRECİ GEÇİRMEYELİM"



"Hayır" diyenlere bakmak gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, Hollanda uçağını iptal edenlerin, bakanları ülkelerine gitmesin diye engelleyenlerin Türkiye'yi, Müslümanları çok sevdiği için değil, Türkiye'nin güçlenmesini istemediği için gazetelerine "Hayır" diye başlık attırdığını belirtti.



Çavuşoğlu, "Boş laflarla süreci geçirmeyelim. Türkiye'nin geleceğini, istikrarını oyluyoruz. Anayasa maddelerini bir bir okuyalım." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de istikrar olmaması için "hayır" kampanyası yürütüldüğünü dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"16 Nisan'da benim vatandaşlarım, 16 Nisan öncesi de Avrupa'daki vatandaşlarım bu küstahlara en güzel cevabı verecek. Osmanlı tokadını gönderecek. İnşallah 16 Nisan'da benim milletim, 'Bu ülkenin sahibi benim, bu ülkede kararı ben veririm, senin o gazetelerin, televizyonların bana talimat veremez. Haddini bil, haddini bilmezsen bildirim.' diyecek. Sen ne dersen de, istersen çatla, istersen patla."



12 mahalleyi birbirine bağlayan 191 metre uzunluğundaki köprünün, 10 metre genişliğinde olduğu ve yaklaşık 10 milyon liraya mal olduğu belirtildi.