Çavuşoğlu'ndan ABD'ye FETÖ uyarısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ ile ilgili, "Şimdi onların gerçek yüzünü gördüğümüz gibi dostlarımızı da uyarmamız gerekiyor. Eğer şimdi harekete geçmezseniz onlar ABD'yi ve Türk-Amerikan ittifakını zehirleyecekler." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington merkezli Turkish Heritage Organization (THO) adlı düşünce kuruluşunca düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi: 1 Yıl Sonra" başlıklı panele video konferans yoluyla bağlandı.



Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) yapılan kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletini şoka uğrattığını ancak dirayet ve ferasetiyle milletin bu girişimi boşa çıkardığını anlattı.



FETÖ'nün aşırıcılık konusunda sınır tanımadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "İki yıldız taşıyan bir general Fetullah Gülen tarafından kutsanıp kendisine verilmiş olan 1 doları savcıya vermeyi reddediyor. Kıdemli bir ordu mensubu, itiraflarında ağlıyor çünkü Gülen'in kendisini lanetleyeceğine ve bundan dolayı cennete giremeyeceğine inanıyor. Fanatik hareketlerin dünyanın her yerinde olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak FETÖ üyelerinin kör sadakatinin seviyesinin sonu yok." diye konuştu.



"AMAÇLARI ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAKTI"



Bakan Çavuşoğlu, FETÖ üyelerinin kendi çıkarları için her türlü yasal, dini ve etik ilkeleri rahatlıkla ihlal edebileceğinin altını çizerek, örgütün darbe girişimi için yıllardır pusuda beklediğini dile getirdi.



"Darbeye kalkıştıklarında amaçları sadece demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmek değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini de ortadan kaldırmaktı" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, bu amaç uğruna örgüt üyelerinin kendilerini gizleyerek devletin, iş dünyasının, medyanın ve sivil toplumun içine sızdığını ifade etti.



"TÜRK-AMERİKAN İTTİFAKINI ZEHİRLEYECEKLER"



Çavuşoğlu, FETÖ'nün okullar yoluyla Türkiye'deki birçok kişiyi uzun yıllar boyunca aldattığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:



"Şimdi onların gerçek yüzünü gördüğümüz gibi dostlarımızı da uyarmamız gerekiyor. Eğer şimdi harekete geçmezseniz onlar ABD'yi ve Türk-Amerikan ittifakını zehirleyecekler. Ancak elebaşı da dahil FETÖ üyeleri aranızda yaşıyor ve işlerini devam ettiriyor. Onların propaganda mekanizmasına aldanmayın. Gülen'in ılımlı bir Müslüman vaiz olduğunu ve radikalizme karşı Batı ile bir arada çalışmaya hazır olduğunu iddia ediyorlar. Darbe girişimi esnasında bu terörist organizasyonun sergilediği vahşilik, onların nasıl iki yüzlü olduğunu ortaya koydu."



OBAMA YÖNETİMİ YAVAŞ HAREKET ETTİ ELEŞTİRİSİ



ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey de panelde yaptığı konuşmada, FETÖ elebaşı Gülen'in iade süreci ile ABD'nin YPG'ye sağladığı destek sorunlarının Türk-Amerikan ilişkilerini tıkayan iki asli mesele olduğunu vurguladı.



Darbe girişimini FETÖ'nün organize ettiği konusunda çok az şüphe olduğunu söyleyen Jeffrey, bunun genel anlamda fark edilememesi üzerinde düşünülmesi gerektiğini belirtti.



ABD'nin eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matt Bryza de darbe girişimi gecesi İstanbul'da yaşadıklarını video konferans yoluyla anlattı.



Dönemin ABD yönetiminin çok yavaş hareket ettiğini kaydeden Bryza, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile YPG'ye verilen destek konuları çözülmedikçe Türk-Amerikan ilişkilerinin kısa sürede iyileşmesinin zor olacağını ifade etti.