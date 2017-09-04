Çavuşoğlu'ndan AB ülkelerine eleştiri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ne yazık ki AB üyesi ülkelerdeki merkez partiler, aynı ırkçı dili ve söylemi kullanıyor. Almanya'daki bir seçim Almanya'da yapılıyor. Türkiye'ye değil, iç meselelerine odaklanmaları daha iyi olur." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da yapılan 12. Bled Stratejik Forumuna katılarak, "Yeni Bir Gerçeklik İçin Yeni Bir Vizyon" temasıyla gerçekleştirilen panelde katılımcılara seslendi.



Panelin başında, Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin Almanya'daki tartışmalar hakkında yöneltilen soruya Çavuşoğlu, Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz arasındaki münazarada iç sorunlardan ziyade Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın adının daha fazla geçtiğini ifade etti.



Bazı AB ülkelerinde popülizmin yükseldiğine işaret eden Çavuşoğlu, bunun sebebinin de radikal partilerin güçlenmesi, buna bağlı olarak da merkez partilerin güç kaybetmesi olduğunu kaydetti.



"ALMANYA'DAKİ SEÇİM TÜRKİYE'DE YAPILMIYOR"



Merkez partilerin ırkçı partilerle aynı söylemi kullanarak kaybettikleri oyları geri almaya çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Dolayısıyla bir değişim var. Ne yazık ki AB üyesi ülkelerdeki merkez partiler, aynı ırkçı dili ve söylemi kullanıyor. Almanya'daki seçim Almanya'da yapılıyor. Türkiye veya Macaristan'ta değil, kendi iç meselelerine odaklanmaları daha iyi olur."



AB üyeliğinin Türkiye için hala stratejik bir hedef olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin herhangi bir faslı açma ve kapamayla, teknik meseleleri görüşmek ve müzakere etmekle herhangi bir sorunu yok. Sorun, karşı karşıya kaldığımız siyasi engeller." değerlendirmesinde bulundu.



"SADAKATLERİ TERÖRİST ÖRGÜTEYDİ"



15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan önlemlere ilişkin soru üzerine, Dışişleri Bakanlığındaki kariyer diplomatların yüzde 25'inin ihraç edildiği bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Çünkü onların sadakati devlete değil, bu terörist örgüteydi. Dışişleri Bakanı olarak bakanlığımdaki birçok diplomatımı kaybetmeyi ister miydim? Hayır, ama başka seçeneğim yoktu. Mutlu muyum? Hayır. Ancak onlar bu örgütün üyesiydiler. Peki onlarla Türkiye'nin en hassas kurumu olan bakanlığımda nasıl çalışabilirdim?"



Örgüt üyesi, savcılar ve hakimlerin sadakatinin "Pensilvanya'daki hasta adama" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, dolaysıyla örgüt üyesi hakimlerin Anayasa veya Türk mevzuatına göre değil, FETÖ'nün amaçları çerçevesinde karar aldığına işaret etti.



"SİZDE OLSA NE YAPARDINIZ?"



Çavuşoğlu, darbe girişimi sonrasında alınan önlemlere yönelik eleştiriler hakkında şunları kaydetti:



"İngiltere, Almanya veya Fransa'daki devlet kurumlarında DEAŞ üyesi olduğunu varsayalım. Siz ne yapardınız? Bunları bakanlıklarınızda, yargı organlarınızda veya askeriyede tutar mıydınız, yoksa onları işten mi atardınız? Sizlerin ülkenizde olduğunda iyi, siz de bir terör saldırısı olduğunda tüm önlemleri alırsınız. Ancak Türkiye'de olsa, aynen darbe girişimi sonrası bize destek vermediğiniz gibi, bu umurunuzda olmaz. İşte bu nedenle, darbe girişimi sonrasında Türk halkının AB üyeliğine verdiği destek azalmakta."



ÇAVUŞOĞLU İLE MOGHERİNİ GÖRÜŞTÜ



Çavuşoğlu, 12. Bled Stratejik Forumu'na katılmak için geldiği Slovenya'da ikili temaslarda bulundu.



Ev sahibi Slovenya'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile de iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.



Çavuşoğlu, forumun ilk gününün sonunda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile de bir araya geldi.