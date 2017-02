Çavuşoğlu: Rum tarafı samimi değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakere sürecinde Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının tüm samimi gayretleri ve yapıcı yaklaşımına rağmen Rum tarafının aynı samimiyette olmadığını söyledi.

KKTC'de resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bakanlıkta bir araya geldi.



Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, KKTC ziyaretinde Kıbrıs müzakere sürecindeki son gelişmeleri değerlendirdiğini belirterek, Ertuğruloğlu’nun “çok değerli bakanı, sevgili ağabeyi” olduğunu söyledi.



Kasım ayında KKTC’ye geldiğinde Dışişleri Bakanlığı Dijital Arşiv Sistemi ile ortak projeleri olan yeni Bilgi Teknolojileri Altyapısının açılışını yaptıklarını anımsatan Çavuşoğlu, şimdi de KKTC’nin Türkiye ve yurtdışındaki temsilcilik sayısının artması için beraber çalıştıklarını kaydetti.



Kıbrıs müzakere sürecinde Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının tüm samimi gayretleri ve yapıcı yaklaşımına rağmen Rum tarafının aynı samimiyette olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Biz kalıcı bir çözüm olsun ve sabırla müzakereler sürdürülsün anlayışı içerisinde olduk. Fakat bunun suistimal edildiğini gördük. Son Enosis kararı ve daha önce Mont Pelerin’deki masadan kalkmalar, önemli konuları müzakere etmekten kaçınmalar oldu. Rum tarafı da çözüm istiyorsa samimi dürüst olacak ve çözüm istediğini gösterecek, ispatlayacak. Ciddi, samimi bir şekilde müzakereyi yapacak. Ayak oyunlarına gerek yok, iç siyasi kaygılarla manevralara da gerek yok. Kaldı ki bizim bu tip manevralara, ayak oyunlarına ihtiyacımız yok. Umarım bu hatalarından dönerler. Biz, Kıbrıs adasının barış, huzur ve istikrar adası olmasını gönülden istiyoruz. Kıbrıs Türk halkının beklentilerini biliyoruz. Garanti ve güvenlik konusu dahil Kıbrıs Türk halkının beklentilerini her zaman karşılayacağımızı, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacağımızı vurgulamak isterim.”



KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da Çavuşoğlu’nu KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs konusundaki gelişmelerin Lefkoşa ile Ankara’nın birlikte saptadığı, yürüttüğü ve savunduğu bir ulusal dava olduğunu vurguladı.



Her aşamada ana vatan-yavru vatan birlikteliği ve dayanışması zemininde bu davayı savunmak ve bir neticeye vardırma görevlerini birlikte yerine getirmeye çalıştıklarına işaret eden Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının ana vatanının desteğini her zaman hisseden, bu desteğin her zaman devam edeceğinden emin olan ve ana vatanına, kendi devletine bağlılığını hisseden bir halk olduğunu söyledi.



Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs meselesinin artık bir neticeye vardırılması gereğine inanmaktadır. Ama müzakere masasında kırmızı çizgilerimizin ne olduğu net bir şekilde bilinmesi gerekir. ‘Ne pahasına olursa olsun, nasıl olursa olsun, bir anlaşma olsun da ne olursa olsun’ anlayışından uzak bir şekilde müzakerelerin götürülmesinin gereğine inanıyoruz." dedi.



Bakan Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının ana vatanı ile birlikte bu adanın bir Helen adası olmasını engelleyeceğine inandığını belirterek, Kıbrıs Türk'ünün kendi adasında eşit, özgür ve ana vatanının güvencesi altında geleceğini belirleme hakkına sahip bir şekilde yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.