Çavuşoğlu-Makgothi ortak basın toplantısı

Makgothi ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi, Türkiye'nin Afrika'ya bakış açısının tek taraflı olmadığını, karşılıklı her iki tarafın da çıkarlarını dengeleyen bir politika olduğunu belirtti.

Bakan Makgothi, "Türkiye'nin Afrika'ya bakış açısı tek taraflı değil, karşılıklı her iki tarafın da çıkarlarını dengeleyen bir politikadır. Türkiye-Afrika ortaklık politikası, Afrika'yı, Afrika'daki ülkeleri kademeli olarak büyütmeye yönelik bir politikadır." dedi.

Oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini vurgulayan Makgothi, "Karşılıklı anlayışı artırmak ve ülkelerin birbirini daha yakından tanıması amacıyla parlamenterler arası değişim programı başlatma konusunda niyet beyan edildi. Türkiye'den Lesotho'ya, Lesotho'dan Türkiye'ye milletvekilleri karşılıklı olarak gidecek." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu ile görüşmesinden önce Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edildiğini söyleyen Makgothi, "Başbakan Yıldırım ile görüşmemizde ikili ilişkileri artırmak ve ilişkileri farklı alanlarda ileriye götürme niyeti teyit edildi." ifadelerini kullandı.

Makgothi, Türkiye’nin tüm dünyada büyükelçilik sayısının çok yüksek olduğunu bildiklerini dile getirerek, Türkiye'nin, Afrika'daki büyükelçilik sayısını 50'ye çıkarmak istediğini ve bu ülkelerden arasında Lesotho'nun da olacağını kaydetti.

- Lesotho'ya verilen destek devam edecek

Konuk Bakan, Türkiye'de temsilcilik açılması için Lesotho'nun yapması gereken çalışmaları hızlandıracağını, bu konuda gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Konuşmasında Türkiye’nin Lesotho’ya verdiği desteğe de değinen Makgothi, 2008'de ülkesinde yaşanan kuraklıkta Türkiye'nin yaklaşık 60 bin ton gıda yardımında bulunduğunu hatırlattı.

Makgothi, görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret fırsatları ve Türkiye ile Lesotho arasında hidroelektrik alanında yapılabilecek iş birliği konusunun da ele alındığını bildirdi.

Ülkesindeki diplomat ve öğrencilerin, Türkiye'nin sağladığı eğitim ve burslardan yararlandığının altını çizen Makgothi, Başbakan Yıldırım'ın, Lesotho'ya bu alanda verilen desteğin devam edeceği sözünü verdiğini belirtti.

Makgothi, "Bize, Türkiye'de bir temsilcilik açma fırsatı verildiği için çok mutluyuz." ifadesini kullandı. Makgothi, ziyareti kapsamında Anıtkabir'e gittiklerini ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile de görüştüklerini belirtti.