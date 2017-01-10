Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye’deki gelişmeler ile Astana süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleştirilen görüşmede Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov, Suriye’deki ateşkes ve arazideki durum başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler ile Astana süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.