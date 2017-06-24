Çavuşoğlu, Japon medyasına konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/YPG’ye silah verilmesinin büyük bir hata olduğunu ve bu silahların Türkiye için tehdit haline gelebileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, 20-22 Haziran'da resmi ziyarette bulunduğu Japonya'da, bazı medya kuruluşlarına Türk-Japon ve Türkiye-AB ilişkileri, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz ile küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Nikkei Shimbun gazetesine mülakat veren Bakan Çavuşoğlu, Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin diyalog yoluyla en kısa sürede çözümlenmesi için Türkiye'nin arabuluculuk yapmayı sürdüreceğini belirtti.



Çavuşoğlu Katar’a uygulanan ambargoların ve engellemelerin insani açıdan yanlış olduğunu ifade etti.



Türkiye’nin söz konusu tüm ülkelerle dostane ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin ilgili ülkelere, konuyu ambargolarla değil aynı masa etrafında oturarak ve konuşarak çözümlemeleri çağrısında bulunduğunu vurguladı. Türkiye’nin tarafsız bir konumdan hareket ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, Katar’a yöneltilen suçlamalara ilişkin kanıta ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



- Türkiye'nin AB üyeliği iç siyasete malzeme yapılmamalı



Türkiye’nin AB'ye katılımının stratejik hedef olduğunu, bununla birlikte Türk halkında tam üyeliğe desteğin azaldığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin AB üyeliğinin, bu ülkelerin iç siyasetine malzeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.



Çavuşoğlu, dünyadaki ekonomik gücün hızla batıdan doğuya kaydığını ve dünya ekonomisinde Asya'nın öneminin arttığına dikkat çekti. Türkiye’nin enerji hatları bağlamında önemli bir güzergah ve jeopolitik açıdan da önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, bu bağlamda, Türkiye'nin Asya ile ilişkilerini geliştirmesinin AB ile ilişkilerine bir alternatif teşkil etmediğini, Türkiye'nin çok yönlü bir politika izlediğini hatırlattı.



Türkiye-Japonya ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın kısa sürede imzalanmasını istediklerini belirtti. Japon mevkidaşı Fumio Kişida ile yaptığı görüşmelerde müzakerelerin hızlandırılması üzerinde anlaşma sağlandığını ifade etti.



"TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH VERİLMESİ BÜYÜK BİR HATADIR"



Çavuşoğlu, NHK TV televizyonuna verdiği röportajda da Türkiye’de misafir edilen Suriyelilere sağlanan imkanlara, sığınmacıların ihtiyaçlarına, bölgesel gelişmelere ve Türkiye'nin terör örgütleri DEAŞ ve PKK ile mücadele bağlamında yürüttüğü çabalara değindi.



Türkiye'nin 3 milyon kişiyle dünyada en fazla Suriyeli sığınmacı kabul eden ülke olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, sığınmacı çocukların 550 bininin okula gittiğini, diğer taraftan 300 bininin eğitim alamadığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Maalesef uluslararası camia çok duyarlı değil." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa’ya geçen mülteci akınını durdurarak AB ile varılan mutabakatı harfi harfine uyguladığı, ancak AB’nin taahhüt ettiği yardımları ise yerine getirmediğini kaydetti.



ABD’nin terör örgütü PYD/YPG’ye sağladığı silahlar hakkında da Çavuşoğlu, "terör örgütüne silah verilmesinin büyük bir hata" olduğunu ve bu silahların Türkiye için tehdit haline gelebileceğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Bunu bilerek, silah verilmeye devam edilirse iki ülke ilişkileri etkilenecektir." değerlendirmesinde bulundu.



