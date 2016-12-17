Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'yla telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Alfano'yu arayarak Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı tebrik etti.



Kayseri'deki hain terör saldırısı için taziyelerini ileten Alfano, ayrıca ülkesinin terörle mücadeleye verdiği önemin de altını çizdi.



Çavuşoğlu, muhatabına, İtalya'nın teröre karşı Türkiye'yle gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.



Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerle yasa dışı göçün önlenmesi ve terörle mücadele gibi tematik konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve tüm ortak tehditlere karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiği de vurgulandı.



Görüşmede ayrıca, çeşitli boyutlarıyla Türkiye-İtalya ilişkileri ve gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimi de ele alındı.

Kaynak: AA