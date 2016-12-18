Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Suriye'nin kuzeyinde, Beşşar Esed rejiminin ve destekçisi terörist grupların kuşatmasında olan Halep'in doğusunda kalan siviller için Bakan Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi sürüyor.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı bugün yaptıkları görüşmede, Halep'te kalan sivillerin kurtarılması konusunu ve son gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: AA