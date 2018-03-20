Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tillerson ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump tarafından görevden alınan mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu, Pompeo'nun yerine ise Gina Cheri Haspel'i atadığını açıklamıştı.

Trump, Tillerson'ı Dışişleri Bakanlığı görevinden alma kararını kendisinin verdiğini belirterek, İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda kendisiyle farklı düşündüklerini vurgulamıştı. Tillerson, 31 Mart gecesine kadar görevine devam edecek fakat günlük programda yer alan sorumluluklarını Bakan Yardımcısı John Sullivan'a devretti.





