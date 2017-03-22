Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Ayrault ile Suriye'yi görüştü

ABD temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault ile Suriye'deki son durumun ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları kapsamında başkent Washington'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault'un ev sahipliğinde Fransa'nın Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen Suriye toplantısına katıldı.



ÇAVUŞOĞLU AYRAULT İLE GÖRÜŞTÜ



Washington'da bugün yapılacak "DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı" öncesi iki bakanın Suriye ve Ortadoğu ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.



Suriye'deki son durumun detaylı şekilde ele alındığı toplantıda Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Suriye ile ilgili önceliklerini Fransız mevkidaşına aktardığı kaydedildi.



ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile dün ayrı ayrı görüşen Çavuşoğlu'nun gündeminde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ile ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye verdiği destek konuları vardı.



Bakan Çavuşoğlu'nun yarın ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilecek koalisyon dışişleri bakanları toplantısının ardından New York'a geçerek Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.