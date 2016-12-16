Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda gör

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Halep başta olmak üzere Suriye’deki güncel gelişmeler ele alındı.



Görüşmede Çavuşoğlu, Halep’ten sivillerin tahliye edilmesi için Türkiye’nin gerek sahada gerek diplomatik kanallarda yoğun bir çaba sarfettiğini, tahliye bağlamında rejim ve destekçileri tarafından çıkarılan engellemeleri gidermek için de gerekli temasları yaptıklarını ileterek, Türkiye’nin insani yardım açısından elinden geleni yaptığını ifade etti.



Steinmeier de, Halep bağlamında Türkiye'nin vurguladığı endişeleri paylaştığının altını çizdiği.



Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Alman tarafınca dile getirilen Halep’ten tahliye edilen kişilere yönelik Almanya’nın yapabileceği yardımlar gündeme geldi.



Her iki Bakan konuyla ilgili olarak Türk ve Alman uzmanların ve yardım kuruluşlarının doğrudan temas halinde olmaları hususunda mutabık kaldı.



Çavuşoğlu, görüşmede, yaşanan dram karşısında diğer Avrupalı ülkelerin de desteklerini arttırmasının önem taşıdığını ve Türkiye olarak bu yönde çaba göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA