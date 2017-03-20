Çavuşoğlu, ABD'de 'DEAŞ'la Mücadele Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, başkent Washington'da DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın ABD'yi ziyaret edecek.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD ziyareti 22 Mart'a kadar sürecek Çavuşoğlu, başkent Washington'da DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.



DEAŞ'la mücadelede gelinen aşamanın değerlendirileceği toplantıda, bugüne kadar edinilen tecrübeler ışığında bundan sonra atılacak ilave adımların da ele alınacağı belirtildi.

NEW YORK'TAKİ TÜRKLERLE BULUŞACAK



Açıklamaya göre, Çavuşoğlu'nun Washington'da ABD'li yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, bir düşünce kuruluşunda konuşma yapması, Amerikan medyasıyla temaslarda bulunması ve çeşitli kanaat önderlerini kabul etmesi planlanıyor.



Çavuşoğlu'nun, Washington'daki temaslarının ardından New York'taki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesi de öngörülüyor.