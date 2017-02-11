Cavcav'sız 'Gençler'in yüzü gülmüyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, duayen başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından oynadığı 4 maçta da galibiyet alamadı.

Cavcav'ın vefatından sonra çıktığı 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 5 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.



Gençlerbirliği'nin, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor karşılaşması efsane başkan İlhan Cavcav'ın yoğun bakıma kaldırılması nedeniyle ertelemişti.



Başkent ekibi, Cavcav'ın vefatının ardından ilk maçını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Osmanlıspor'a karşı oynadı.



Ankara'nın mor-sarılı temsilcisiyle ligde 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Menemen Belediyespor'un konuğu oldu.



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'un İzmir temsilcisine deplasmanda 3-2 kaybetmesine karşın grup lideri olarak, son 16'ya yükselen Gençlerbirliği, çeyrek finale yükselme mücadelesinde Kayserispor'a da aynı skorla 3-2 kaybederek, kupaya veda etti.



Başkent ekibi, bu karşılaşmanın ardından ligin 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gitti. Bu maçı da 3-0 kaybeden Gençlerbirliği, böylece Cavcav'ın vefatından sonra oynadığı 4 maçta da galibiyete ulaşamadı.