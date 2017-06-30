Çatışmaların önlenmesi, dış politikamızın temel özelliğidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çatışmaların önlenmesi ve barışçıl çözümü anlayışının, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının temel özellikleri arasında yer aldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Güçlü Diplomasi, Etkin Arabuluculuk" temasıyla İstanbul'da düzenlenen 4. İstanbul Arabuluculuk Konferansı vesilesiyle kaleme aldığı makale Daily Sabah Gazetesi'nde yayımlandı.



Konferansa dünyanın dört bir yanından katılan uzman, diplomat, uygulayıcı ve akademisyenin, önde gelen bir çatışma önleme ve çözüm yöntemi olarak ara buluculuğun ilerletilmesinin yollarını ve araçlarını keşfedeceklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye ve Finlandiya'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) "Barış için Arabuluculuk" girişimine öncülük ettiği günden bu yana ara buluculuğun profilinin küresel planda yükseldiğini vurguladı.



Söz konusu girişimin bir sonucu olarak kurulan "Arabuluculuk Dostlar Grubu"nun 48 ülke ve beş uluslararası kuruluş olmak üzere toplam 53 üyesinin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, BM, bölgesel ve alt bölgesel kuruluşlar ile sivil toplum bünyesinde de önleyici diplomasi ve ara buluculuk alanında uluslararası kapasite konusunda kaydedilen ilerlemeye işaret etti.



Çavuşoğlu, ara buluculuğun ilerletilmesi konusunda BM'de önde gelen bir platform olan grubun, ara buluculuğun normatif ve kavramsal çerçevesinin geliştirilmesine zemin hazırlayan dört BM Genel Kurul Kararının kabul edilmesine önayak olduğunun altını çizdi.



Bakan Çavuşoğlu, "Arabuluculuk Dostlar Grubu"nun dünya genelinde akademisyenlerden uygulayıcılara kadar arabuluculuk alanında faaliyet gösteren herkes için temel belge niteliği taşıyan 2012 tarihli "Birleşmiş Milletler Etkin Arabuluculuk Rehberi"nin hazırlanmasına da önemli katkı sağladığını belirtti.



ÇATIŞMALARIN ÖNLENMESİ VE BARIŞÇIL ÇÖZÜM



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM'nin ara buluculuk destek kapasitesini daha çok geliştirme konusundaki istekliliğini ifade ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Genel Sekreterin bu çabaları takdire şayandır. Biz de Türkiye olarak, bütün BM üyelerine, günümüz çatışmalarını engellemek ve çözmek amacıyla BM Genel Sekreteri Guterres'in kapsamlı vizyonunu ve çabalarını destekleme çağrısında bulunmaktayız. Türkiye ise üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmektedir. Nitekim Türkiye, akut ve donmuş ihtilafların varlığını sürdürdüğü geniş bölgenin yanı başında konumlanmış bir ülkedir. Bu nedenledir ki, çatışmaların önlenmesi ve barışçıl çözümü anlayışı, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının temel özellikleri arasında yer almaktadır. Türkiye, Afrika'dan Ortadoğu'ya, buradan Balkanlar'a ve Kafkaslar'a kadar geniş bir coğrafyada çok çeşitli ara buluculuk çabaları üstlenmiştir. Barışın teminini insani mukabele, kalkınma bağlamında ele alan yaklaşımı benimsemiştir. Bu yıl da Türkiye, kişi başına yapılan insani yardım bakımından dünyada en cömert ülke konumunu muhafaza etmiştir."



Türkiye'nin 2012 yılından itibaren İstanbul Arabuluculuk konferanslarına ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu mihenk taşı konferanslar, çatışma önleme ve arabuluculuk faaliyetleri alanında çok sayıda uygulayıcı ve akademisyeni bir araya getirmek üzerine tasarlanmaktadır. Konferansların amacı, teori ve uygulama arasında sinerjiyi teşvik etmek ve uluslararası toplumun ara buluculuk çabalarının kapsamını, erişimini ve etkinliğini arttırmaya yardımcı olmaktır." ifadesini kullandı.