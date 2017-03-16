Evinin çatısını silah atölyesine çeviren kişi tutuklandı

İzmir'de evinin çatısında kurduğu atölyede kurusıkı tabancaları normal tabancaya dönüştüren zanlı tutuklandı. Operasyonda, 18'i kuru sıkı, 32 tabanca, 81 mermi, 56 şarjör ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 adrese operasyon düzenledi.



Karşıyaka ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinin çatısında kurduğu atölyede kurusıkı tabancaları normal tabancaya dönüştürdüğü belirlenen A.A. gözaltına alındı.



Operasyonda, 14 tabanca, 18 kuru sıkı tabanca, 81 mermi, 56 şarjör ve 70 namlu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.