Cassini Satürn'ün uydusu Titan'ın 'kuzey yazını' görüntüledi

NASA Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin uydusu Titan'ın yaz mevsimini yaşayan kuzey yarım küresinin aydınlık yüzünü görüntüledi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin uydusu Titan'ın yaz mevsimini yaşayan kuzey yarım küresinin aydınlık yüzünü görüntüledi.



NASA'nın internet sitesinde yayınlanan görüntüde, Titan'ın kuzey yarım küresinin yüksek enlemlerindeki parlak metan bulutları ve karanlık hidrokarbon denizleri uydunun gri dokusu üzerinde net olarak seçilebiliyor.



Cassini'nin, 9 Haziran 2017'de, Titan'a yaklaşık 500 bin kilometre mesafeden çektiği görüntüyle 24 Mayıs'ta bahar gün dönümünü yaşayan uydunun bu bölgesini ilk kez gün ışığı altında kayda aldığı belirtildi.



NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve İtalyan Uzay Ajansıyla ortak projesi olan Cassini misyonu, NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı tarafından yürütülüyor. Aracın görüntüleme sistemleri ise Colorado'daki Uzay Bilimi Enstitüsü tarafından kontrol ediliyor.