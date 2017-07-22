Çarşı izninden dönen askerleri öldüresiye dövdüler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çarşı izninden dönen 2 askeri darbettiği öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 16 Temmuz Pazar günü İzmit'te çarşı izninden dönen 5 askerle halk otobüsündeki bir kişi arasında tartışma yaşandı.



Söz konusu kişinin durumu yakınlarına haber vermesi üzerine, bir grup Çubuklu Osmaniye Mahallesi mevkisindeki durakta otobüse bindi.



Gruptakiler, buradaki 5 askerden 2'sini darbederek olay yerinden ayrıldı.



Askerler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bunun üzerine gerçekleştirdikleri operasyonda askerleri darbettikleri iddiasıyla 10 kişiyi gözaltına aldı.



Komutanlıktaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Bu sırada adliye önünde bekleyen şüpheli yakınları, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.



YÜZBAŞININ KOLU ÇIKTI



Gözaltına alınan 10 kişinin dün İzmit İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilişleri sırasında taşkınlık yapan 2 kişi daha gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine getirilen şüphelilerden T.G, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli M.A.B. ise Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Öte yandan, yaşanan arbedede bir yüzbaşının kolunun çıktığı öğrenildi.



İzmit'te 16 Temmuz Pazar günü çarşı izninden dönen 5 askerle halk otobüsündeki bir kişi arasında tartışma yaşanmış, söz konusu kişinin durumu yakınlarına haber vermesi üzerine, bir grup Çubuklu Osmaniye Mahallesi mevkisindeki durakta otobüse binmiş, gruptakiler, 5 askerden 2'sini darbederek olay yerinden ayrılmıştı.



Askerler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmış, şüpheliler, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştı.



İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından 10 şüpheliden 9'u tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, zanlılardan 7'si tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.