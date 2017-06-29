Carney'den faiz artış sinyali

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, "Para Politikası Komitesi'nin karşı karşıya olduğu ikilemin hafiflediği ve politika kararında uzlaşmaya yaklaşıldığı durumda, parasal teşviğin bir miktar azaltılması muhtemelen gerekli olacak" dedi.

Portekiz’in Sintra kentinde düzenlenen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Forumu’nda konuşan Carney, “Para Politikası Komitesi'nin karşı karşıya olduğu ikilemin hafiflediği ve politika kararında uzlaşmaya yaklaşıldığı durumda, parasal teşvikinin bir miktar azaltılması muhtemelen gerekli olacak.” ifadesini kulandı.



Carney politika faiz artışı olasılığına ilişkin olarak ise, “Bu yönde ilerlemek, düşük tüketici talebinin, diğer unsurlar tarafından (iş ortamı, gelirler, birim işgücü maliyetleri) telafi edilip edilmediğine bağlı olacak. Genel olarak ekonomini daha sıkı finansal koşullara ve Brexit müzakerelerine nasıl yanıt verdiğine bağlı olacak. Bunlar önümüzdeki aylarda Para Politikası kurulunun bakacağı konular.” değerlendirmesinde bulundu.



İNGİLİZ STERLİNİ DOLAR KARŞISINDA 24 MAYIS'TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI



Carney’nin açıklamalarının ardından İngiliz sterlini ABD doları karşısında 24 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 1,2952 seviyesini gördü.



Öte yandan BoE Başkanı Mark Carney geçen hafta politika faiz oranının artırılması için aceleci davranmayacağının işaretini vermişti.



Carney, İngiliz ekonomisinde halen Avrupa Birliğinden çıkış süreci (Brexit) nedeniyle bazı zayıflıkların olduğuna dikkati çekerek, ekonominin Brexit müzakerelerine nasıl karşılık verdiğini görmek istediğini belirtmişti.



Geçen hafta BoE Başekonomisti Andy Haldane, bu yılın ikinci yarısında bankanın politika faizini artırması gerekebileceğini söylemişti.



Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe ise bankanın politika faizini artırması için şu an doğru zaman olmadığını belirtmişti.