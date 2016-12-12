Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 1 milyar 675 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 773 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.



Bu yılın ekim ayında cari işlemler açığı geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 332 milyon dolar artarak 1 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 773 milyon dolar oldu.



Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının, bir önceki yılın aynı ayına göre 333 milyon dolar artarak 2 milyar 804 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi fazlasının 916 milyon dolar azalarak 1 milyar 793 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesi açığının 137 milyon dolar artarak 771 milyon dolara yükselmesi, cari işlemler hesabının açık vermesinde etkili olduğu görüldü.



Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın ekim ayında 478 milyon dolar net ihracat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 210 milyon dolar net ithalat kaydedildi.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 630 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 693 milyon dolara düştü. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar artarak 707 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA