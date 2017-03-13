Cari açık ocak ayında arttı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 2 milyar 762 milyon dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.



Cari işlemler açığı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon dolar artarak 2 milyar 762 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 163 milyon dolar oldu.



Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 420 milyon dolar artarak 3 milyar 105 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 232 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar azalarak 589 milyon dolara düştü.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 55 milyon dolar azalarak 336 milyon dolara geriledi.