Cari açık azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 201 milyon dolar azalarak 3 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.



Cari işlemler açığı, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 201 milyon dolar azalarak 3 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 34 milyar 340 milyon dolar oldu.



Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 670 milyon dolar azalarak 4 milyar 573 milyon dolara ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 491 milyon dolar artarak 1 milyar 678 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 323 milyon dolar yükselerek 1 milyar 391 milyon dolara ulaştı.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 115 milyon dolar artarak 1 milyar 71 milyon dolar oldu.



İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler de bir önceki yılın aynı ayına göre 178 milyon dolar artışla 282 milyon dolara çıktı.



Öte yandan, mayıs ayı cari açık rakamı 5 milyar 242 milyon dolardan 5 milyar 359 milyon dolara revize edildi.