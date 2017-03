Çantasında Rakka operasyonu, PKK/PYD ve FETÖ olacak

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın bugün Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette dosyasında Rakka operasyonu, PKK/PYD ile ilgili gelişmeler ve FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konularının öncelikli olarak yer aldığı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bugün gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde Rakka operasyonunun, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin attığı adımların ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi konularının detaylı şekilde konuşulması bekleniyor.



Tillerson, göreve geldikten sonra gerçekleştirdiği Meksika, Almanya, Çin, Güney Kore ve Japonya ziyaretlerinden sonra bugün Türkiye’ye ilk ziyaretini yapıyor.



Rex Tillerson’ın Türkiye ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevi Barack Obama’dan devralmasının ardından ABD'den Türkiye'ye yapılan en üst düzeydeki diplomatik ziyaret olarak kayıtlara geçecek.



ABD Dışişleri Bakanlığı da görüşme öncesinde basına yönelik telekonferans toplantısı düzenleyerek bilgilendirmede bulundu ve ziyaretin Türk-Amerikan ilişkileri açısından önemine vurgu yaptı.



DEAŞ'LA MÜCADELE VE RAKKA OPERASYONU



Bakanlık yetkilileri, görüşmelerde DEAŞ'la mücadele ve özellikle Rakka operasyonu konusunun, ajandanın en başında yer almasının beklendiğini kaydetti. Yetkililer, "Türkiye’yle sadece kuşatma sürecini konuşmayacağız. Aynı zamanda, DEAŞ’ın toplumu temsil eden bir yapılanmayla kontrol ettiği Rakka’nın operasyon sonrasında nasıl bir hal alacağını da konuşacağız." açıklamasında bulundu.



Bu açıklamada, sadece operasyonel adımların değil, kentin geri alınmasından sonraki süreçlerin de Ankara ile görüşüleceği mesajına vurgu yapıldı.



Aynı açıklamada yetkililerin, "ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’ın son birkaç hafta içerisinde yaptığı görüşmeleri devam ettireceğiz. Suriye’de bugüne kadar yaptığımız her her şey Türkiye’yle yakından müzakere edilmiştir ve bu devam edecek." değerlendirmesi de dikkati çekti.



20 Ocak'taki başkanlık devir tesliminden sonra ABD'den Türkiye'ye yapılan en üst düzeydeki bu diplomatik ziyaretin, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede iki ülke arasındaki iş birliği açısından dönüm noktası olabileceği ifade ediliyor.



TÜRKİYE VE ABD ARASINDA PKK/PYD TARTIŞMASI



Demokrat Barack Obama döneminde Washington-Ankara hattında yaşanan "PYD’ye destek" geriliminin, Cumhuriyetçi Trump yönetiminde de sürmesini istemeyen Türkiye, Tillerson'ın ziyaretine büyük önem veriyor.



Bu nedenle PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin son dönemde attığı adımların ve ABD yönetiminin PYD'nin silahlı kolu YPG'ye verdiği desteğin, Tillerson'ın ziyaretindeki ana konulardan biri olması bekleniyor.



ABD, PYD ile PKK arasında doğrudan bir ilişki olmadığını savunurken, Türkiye ise PYD’nin, "ABD ve AB’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın Suriye uzantısı" olduğunu dile getiriyor.



Bu noktada Türkiye, bir terör örgütü olan DEAŞ'a karşı bir başka terör örgütü olan PKK/PYD'nin kullanılmasının Türk-Amerikan ilişkilerine ciddi şekilde zarar verdiğini her seferinde açıkça vurguladı ancak şu ana dek özellikle Pentagon adına konuşan komutanların PKK/PYD'yi "DEAŞ'a karşı etkin bir güç" olarak tanımladıkları ve bundan sonra da onlarla beraber çalışmaya devam edebilecekleri açıklamaları dikkati çekti.



ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ MESELESİ



Türkiye ile ABD arasındaki ipleri geren FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusu, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara'nın en önemli önceliği haline geldi. Türkiye’den Washington’a gelen yetkililerin ajandasında ilk sıralarda yer alan Gülen’in iadesi meselesi, Tillerson’ın Ankara ziyaretinde de gündemin başında olacak.



ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili olarak, “Türklerin konuyu gündeme getirmesi mümkün ve Bakan, gündeme getirmeleri durumunda cevap vermeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.



Bu açıklama, Tillerson'ın, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi hususunda Türkiye'nin hassasiyetinin farkında olduğu ve dosyasının boş olmadığı şeklinde yorumlandı.