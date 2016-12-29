Çankırı'dan Haleplilere yardım

Beşir Derneği Çankırı Temsilciliği tarafından Halep'ten tahliye edilen sivillere 27 ton un ve yağ gönderildi.

Beşir Derneği Çankırı Temsilciliği tarafından Halep'ten tahliye edilen sivillere 27 ton un ve yağ gönderildi.



Beşir Derneğinin öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 25 ton un ve 2 ton yağın yüklendiği yardım tırının bölgeye uğurlanması amacıyla pazar alanında tören düzenlendi.



Derneğin İl Temsilcisi Salih Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak dünyanın birçok noktasında mazlumlara yardım eli uzattıklarını ifade etti. Çankırı genelinde de ihtiyaç sahiplerine sık sık yardımda bulunduklarını vurgulayan Özkan, "Halep'te katliam yaşanıyor ve dünya buna sessiz kalıyor. Biz bu zulme sessiz kalmayacağız. Türkiye her zaman mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam edecek. Çankırılılar mazlumlar için yardım elini uzattı. Çankırılıların desteği ile topladığımız 25 ton un ve 2 ton yağı bugün gönderiyoruz." diye konuştu.



Yapılan duanın ardından yardım tırı Halepliler için bölgeye uğurlandı.



Programa Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu ve vatandaşlar da katıldı.