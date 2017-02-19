Çankırı'da "yaran geceleri" başladı

Çankırı'da Ahilik kültürünün parçası olan "yaran geceleri" başladı.

Çankırı Ahi Yaran Oğuz Boylarını Yaşatma Derneği bünyesinde, büyük başağalığını Recep Deneci, küçük başağalığını Ali Deneci'nin yaptığı yaran gecelerinin açılışı, Çankırı Belediyesi Yaran Evi'nde dualar eşliğinde ocağın yakılmasıyla yapıldı.



Geleneklere göre akşam namazından sonra başlayan, sabah namazıyla da sona erecek yaran toplantıları kapsamında, maniler okunuyor, çeşitli oyunlar oynanıyor.



Yaranın sorumlusu büyük başağa Deneci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 yaren ve 1 çavuştan oluşan yaranda, bu yılın açılışını yaptıklarını söyledi.



Yeni döneme güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Deneci, yaran kültürünün esnaf arasında bir otokontrol sistemi olduğunu dile getirdi.



Bu kültürün Ahilik geleneğinin önemli parçası olduğunu vurgulayan Deneci, "Yaran, Oğuz Türklerinden bugüne kadar gelen bir kültür mirasıdır. 24 Oğuz boyunu temsil eder. Bu yüzden 24 yaren bulunur. Bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak için bizler de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.



Yaran kültürünün esnaf arasında dayanışmayı artırdığını anlatan Deneci, "Misafirler gittikten sonra aramızda bir mahkeme kurulur. Bu mahkemede, birinin bir yanlışı varsa yargılanır. Bu özelliğiyle yaran, insanları kötü alışkanlıklardan korur." diye konuştu.



Erkeklerin sazlı sözlü vakit geçirdiği bir esnaf birlikteliği olan yaran gecelerinde, özellikle kış aylarında haftada bir gün bir araya geliniyor. Sadece eğlence değil, bir dayanışma biçimi olarak görülen gecelerde, katılımcıların birbirleriyle küslüğünün olmaması gerekiyor. Küs olanlar bu gecede barıştırılıyor.