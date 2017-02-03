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03 Şubat 2017 08:01 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2017 08:03

Çankırı'da FETÖ/PDY soruşturması

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Çankırı'da FETÖ/PDY soruşturması

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.D, M.Ö, H.E ve F.A savcılıktaki ifadelerinin ardından, Z.H, H.İ.Ö, T.K, U.Ö. ve S.A ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: çankırıoperasyonfetö


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