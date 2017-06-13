Çankırı'da 3 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

Karatekin Üniversitesi tarafından kurulan iftar sofrasında 3 bin kişi orucunu açtı.

Çankırı'da Karatekin Üniversitesi tarafından Tevfik Fikret Caddesi'ne iftar sofrası kuruldu.



Akşam ezanının okunmasıyla ellerini semaya kaldıran yaklaşık 3 bin kişi, edilen duanın ardından oruçlarını açtı.



Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, masaları tek tek dolaşıp vatandaşlarla sohbet etti.



Rektör Ayrancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankırı halkının her kesimini bir araya getirmek için iftar programını düzenlediklerini söyledi.



İftar programına yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını belirten Ayrancı, "Üniversite ile şehrin bütünleşmesi bizim için heyecan verici. Bu manevi atmosferde vatandaşlarımızla, öğrencilerimizle birlikte olmak bize mutluluk veriyor. Ramazan ayında dostluk, barış ve saadet ikliminin bütün Türkiye'ye yayılmasını temenni ediyorum. Dünyadaki bütün Müslümanların da oruçlarını hayırla açmalarını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.



