Caner ve Demba Ba'dan iyi haber

Beşiktaş'ın uzun süredir sakatlıkları bulunan futbolcuları Caner ve Demba Ba, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 4 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Demba Ba sevinci yaşanıyor.



Siyah-beyazlıların Vodafone Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana uzun süreli sakatlıklar yaşayan Caner Erkin ve Demba Ba da katıldı. Bir önceki idmanda bireysel çalışan bu iki futbolcu, stattaki antrenmanın tamamında takımda yer aldı.



İdmanda Necip Uysal ile kaleci Tolga Zengin takımdan ayrı koştu.

ANTRENMAN VODAFONE ARENA'DA



Beşiktaş, antrenmanını maçlarını oynadığı Vodafone Arena'da gerçekleştirdi.



Futbolcuların stattaki Beşiktaş Müzesi'ne yaptığı ziyaret nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden Vodafone Arena'ya aldı.

NEŞELİ ANTRENMAN



Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisinin 4 puan önünde lider bulunan Beşiktaş'ın antrenmanı oldukça keyifli geçti.



Antrenman sırasında futbolcular sık sık birbirleriyle şakalaştı. Özellikle Ricardo Quaresma ve Caner Erkin'in neşeli tavırları dikkati çekti.