Caner Erkin'in sağlık durumu

Caner Erkin'in tedavi sürecinin ardından pazartesi günü takımla çalışmalara devam edeceği aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan ve 153 gün sonra Beşiktaş'ın Astra Giurgiu ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen Caner Erkin'in, sol uyluk ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve mikro kanama tespit edildiği açıklandı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Caner Erkin'in adalesinde yırtık olduğu gerekçesiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan incelemede Caner Erkin'in sol uyluk ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve mikro kanama oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun 2-3 günlük bir tedavi sürecine alınarak tedbiren takımdan ayrı çalışmasına karar verilmiştir." denildi.



Caner Erkin'in tedavi sürecinin ardından pazartesi günü takımla çalışmalara devam edeceği aktarıldı.