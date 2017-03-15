Çanakkale'den Külliye'ye bisikletle fidan götürüyor

Çanakkale'de tarihi Gelibolu Yarımadası'ndan aldığı toprakla bütünleştirdiği çınar fidanını Külliye'nin bahçesine dikmek isteyen 28 yaşındaki Şentürk, bisiklet ile Eskişehir'e ulaştı.

Çanakkale'de, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndan aldığı toprakla bütünleştirdiği çınar fidanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesine dikmek isteyen 28 yaşındaki Orhan Şentürk, bisikletiyle çıktığı yolculukta Eskişehir'de mola verdi.



Geceyi Sakarya Nehri'nin doğduğu Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı Göleti yakınında çadırda geçiren Şentürk, gün içinde Ankara'ya ulaşmayı hedefliyor.



Şentürk, yaptığı açıklamada, yolculuğun hava şartlarından dolayı zor geçtiğini söyledi.



Sakaryabaşı suyu ile tarihi Gelibolu Yarımadası'ndan aldığı toprağı bir araya getiren Şentürk, "Sakarya Nehri'nin doğduğu yerdeki su ile çınarı suladım. Bugün inşallah Ankara'ya ulaşabileceğimi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız izin verirse çınarı külliyenin bahçesine dikeceğim." diye konuştu.



"HAKİMİYETİNİ SAĞLAYANIN BİR KİŞİ OLMASI ÇOK GÜZEL GELİŞMELER DOĞURACAKTIR"



"Bisikletimi Türkiye'ye benzetiyorum. Önüme çukurlar, yağmurlar, fırtınalar çıksa da yoluma devam ediyorum. İşte Türkiye'nin pedallarını çeviren Cumhurbaşkanı da tıpkı böyle yapıyor." diyen Şentürk, şunları kaydetti:



"Bu yüzden de referandumda 'Evet' diyenlerin safında olacağım. Bisikleti çok sevdiğim için örneklerim hep bisikletim üzerinden ama sanıyorum anlaşılır bir örnek olacak. Yapılacak referandum oylaması sonucunda eğer ki 'Evet' oyları yüzde 51 üzerinde olursa, tıpkı bisikletimin direksiyonuna hakim olmam gibi Cumhurbaşkanımız da ülkedeki direksiyonu tutacak. Elbette yardımcıları olacak fakat pedallara basan, direksiyon hakimiyetini sağlayanın bir kişi olması çok güzel gelişmeler doğuracaktır."



Şentürk, daha sonra bisikleti ile Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.