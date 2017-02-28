Çanakkale'de yoğun sis

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından feribot seferlerinin yeniden başlayacağını belirtti. Feribotla karşı yakaya geçmek isteyen araçlar Lapseki iskelesi önünde kuyruğa girmeye başladı.



Diğer hatlardaki seferlerde ise şu ana kadar aksama yaşanmadı.