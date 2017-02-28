Son Dakika!
28 Şubat 2017 07:47 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2017 07:49

Çanakkale'de yoğun sis

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale'de yoğun sis

Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından feribot seferlerinin yeniden başlayacağını belirtti. Feribotla karşı yakaya geçmek isteyen araçlar Lapseki iskelesi önünde kuyruğa girmeye başladı.

Diğer hatlardaki seferlerde ise şu ana kadar aksama yaşanmadı.

Etiketler: yoğun sisçanakkaledeniz ulaşımı


0Yorum Yap