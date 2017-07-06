Çanakkale'de savaştan kalma top mermisi patladı: 1 ölü

Çanakkale'de bir kişi, bulduğu top mermisini kesmeye çalıştığı sırada meydana gelen patlamada öldü.

Çanakkale merkeze bağlı Erenköy'de balıkçılıkla geçimini sağlayan Kazım Perçin (73), bulduğu savaş döneminden kalan top mermisini İbrahim Çavuş Caddesi'ndeki evine götürdü.



Perçin, içindeki barutu almak amacıyla spiral taşlama makinesiyle kesmeye çalıştığı top mermisinin infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.



Patlamadan çevredeki binalar da zarar gördü, bölge sakinleri panik yaşadı.



Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.