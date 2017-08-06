Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü

Çanakkale'de Sarıbeyli köyünde çıkan orman yangını söndürüldü.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıbeyli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 helikopter, 16 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildi.



Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonucunda ilk belirlemelere göre 2 hektar bozuk orman alanı zarar gördü.



Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.



Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.